Copa do Mundo 2022: treinadores poderão convocar três jogadores a mais; entenda

A International Football Association Board (IFAB), responsável por regular o futebol, pode alterar o número de jogadores que poderão ficar no banco na Copa do Mundo de 2022. A decisão deve acontecer no dia 13 de junho e a mudança deverá atingir apenas as competições internacionais. As informações são do portal UOL.

A mudança, que vai alterar o número de suplentes de 12 para 15 - e portanto, 26 convocados - têm diversos motivos. Primeiramente, o calendário: A Copa, que costuma acontecer nos meses de junho e julho, foi alterada para novembro e dezembro, no meio do calendário das principais competições europeias.

Jogadores que costumavam passar três semanas entre a finalização da temporada e o início da copa irão ter apenas uma semana de descanso, sendo liberados apenas no dia 14 de novembro. Isso aumenta a preocupação com lesões e desgaste físico. Além disso, a Copa do Qatar terá menos dias, 28 no lugar de 32, diminuindo também o tempo de descanso dentro da competição, elevando os riscos.

Covid-19 também preocupa

Além disso, a possibilidade de contaminação dos jogadores por covid-19 também preocupa as comissões técnicas, que teriam ainda menos jogadores disponíveis no plantel. O número de cinco substituições durante uma partida também deve ser mantido, regra que foi alterada durante a pandemia mas que parece que veio para ficar.

Sendo assim, a regra 3 - que trata sobre a elegibilidade dos jogadores - deve ser alterada para que os treinadores possam ter os 15 jogadores como suplentes em seu banco. A Fifa deve anunciar entre os dias 13 e 14 de junho a mudança no regulamento específico da Copa do Mundo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)