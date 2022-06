Após grave lesão de jovem atacante, Remo divulga homenagem nas redes sociais: 'Força Ronald'; vídeo

O Remo usou as redes sociais para demonstrar apoio ao atacante Ronald, de 19 anos. O clube publicou um vídeo em solidariedade ao jovem, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em consequência da grave contusão, Ronald está fora da temporada.

VEJA MAIS

Jovem revelado nas categorias de base do clube, Ronald estreou com a camisa do Remo em 2020. Pelo Leão, o atleta conquistou o acesso à Série B do Brasileirão no mesmo ano, foi campeão da Copa Verde do ano passado e também do Parazão de 2022.

Na última partida do Remo na Série C, a vitória por 2 a 0 sobre o Floresta, Fernandinho marcou o segundo gol do Leão já aos 48 do segundo tempo. No lance do gol, Ronald caiu no gramado e saiu de maca. Fontes internas do Remo informaram a OLiberal.com que o jogador poderia perder o restante do ano, e a gravidade da lesão na última terça-feira (30).