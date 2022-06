Novo meia do Remo é apresentado, cita como gosta de jogar e diz: 'A escolha foi pelo desafio'

Após meses de espera, o meia Anderson Paraíba foi anunciado pela diretoria do Remo, já treinou com o grupo e nesta quinta-feira (2), foi apresentado pelo Leão Azul em coletiva de imprensa. O jogador é experiente, já venceu a Série C duas vezes e afirmou que a chegada ao Remo é um desafio grande na carreira e que está apto a jogar já na próxima rodada.

“Espero corresponder todas as expectativas sobre mim, dá continuidade ao meu trabalho e isso foi crucial para eu estar aqui. Estou bem, estava jogando e treinando. A demora mesmo é só em estar regularizado para poder ajudar os meus companheiros na próxima segunda-feira contra o Campinense-PB”, disse.

O próximo adversário do Leão é o Campinense-PB, na segunda-feira (6), em Belém, pela nona rodada da Série C, mas o fato do adversário estar próximo do Z4, não quer dizer que será um jogo fácil.

“Na Série C todos os clubes são perigosos. O fato do Campinense estar próximo da zona de rebaixamento não quer dizer que ele não seja um adversário muito difícil”, comentou.

A chegada a Belém, a escolha pelo Remo em relação ao seu antigo clube, o Botafogo-PB, fez com que Anderson Paraíba falasse sobre essa chegada ao Leão e os motivos da escolha por jogar na equipe paraense.

“O Remo é um clube da tradição no futebol brasileiro, não que o Botafogo-PB não seja. O atleta vive de desafios, a escolha pelo Remo foi mais pelo desafio, por ser um clube de tradição. Estou aqui, onde muitos já estiveram e fizeram história e agora pretendo fazer a minha”, falou.

Aos 31 anos e com passagens por vários clubes do país, Anderson Paraíba chega credenciado à titularidade na equipe azulina e citou como costuma atuar, além de revelar outra posição que pode fazer durante o jogo.

“Eu jogo no meio, estou adaptado na posição, mas quando preciso jogo também pelas beirada, mas jogo no meio, foi isso que me trouxe aqui, fiz bons jogos pelo Botafogo jogando pelo centro do campo, mas se o professor optar por eu jogar do lado, também sou apto a isso”, finalizou.