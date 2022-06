Atacante do Remo, Fernandinho comenta lesão de Ronald: 'Estamos tristes'

Um dos principais assuntos do Remo essa semana foi a lesão no joelho esquerdo do jovem atacante Ronald. Por conta do problema, o jogador passará por uma cirurgia e está fora da temporada. Em entrevista coletiva, o atacante Fernandinho disse que o time ficou muito triste com a situação, mas ressaltou que a equipe azulina tem apoiado o atleta.

“Infelizmente aconteceu esse incidente com ele. Estamos tristes. Era um garoto que estava nos ajudando muito nos jogos, entrando e fazendo o seu melhor. Mas já desejamos forças para ele. Espero que a cirurgia ocorra bem e que ele possa voltar o mais forte possível”, disse Fernandinho.

Fernandinho marcou seu primeiro gol com a camisa azulina no último jogo contra o Floresta-CE, que ocorreu no Baenão. O jogador tem feito atuações regulares dentro de campo, mas disse que a torcida pode esperar mais.

“Acho que a torcida pode esperar algo mais, porque eu tenho jogado mais pelas beiradas e no Campeonato Paulista eu vinha jogando mais por dentro. Foi uma coisa que o Bonamigo me botou para jogar e eu acho que estou me adaptando muito bem aqui no Remo. Espero dar sequência para fazer mais gols”, declarou o atacante.

O próximo jogo do Remo é contra o Campinense, na segunda-feira (6), às 20h, no Baenão. Fernandinho disse que o time está bem entrosado e que vão em busca da vitória.

“Soubemos manter a calma no jogo passado. Dentro de casa não podemos perder pontos. Acho que o grupo tem se encaixado na partida e com certeza na próxima a gente vai procurar fazer os três pontos”, finalizou o jogador.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)