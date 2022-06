Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Campinenese, pela Série C; saiba onde comprar

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Campinense, pela nona rodada da Série C do Brasileirão. A partida, que será realizada no estádio Baenão, em Belém, começa a partir das 20h de segunda-feira (6). Os bilhetes de arquibancada custam R$ 30,00.

O ingresso para a cadeira está sendo vendido por R$ 50. Já para a área lounge o valor é de R$ 60. O torcedor pode adquirir os bilhetes nas lojas oficiais do clube ou pelo site meu bilhete.

Vale lembrar que para comprar os ingressos e ter acesso ao estádio é necessária a apresentação da carteira de vacinação com duas ou três doses; carteira de identidade e CPF. O uso de máscara é obrigatório e está proibido a entrada de crianças sem o ciclo vacinal completo.

Para quem tem direito a meia entrada, será preciso fazer a reserva no site a partir do próxima sexta (3). A retirada será no sábado (4), no Ginásio Serra Freire. As gratuidades vão ser distribuídas no dia da partida, das 17h às 18h.

Veja os pontos de venda de ingressos:

BILHETERIA – ANEXA ARENA DA 25

Dia: 06/06

Horário: 9h às 20h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dia: 31/05, 01/06, 02/06 e 03/06

Horário: 9h às 19h

Dia: 04/06

Horário: 9h às 15h

Dia: 05/06

Horário: 9h às 13h

Dia: 06/06

Horário: 9h às 20h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dia: 31/05, 01/06, 02/06 e 03/06

Horário: 9h às 19h

Dia: 04/06

Horário: 9h às 14h

Dia: 06/06

Horário: 9h às 19h

LOJA DO REMO – CASTANHAL

Dia: 31/05, 01/06, 02/06 e 03/06

Horário: 8h às 12h/ 14h às 18h

Dia: 04/06

Horário: 8h às 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 9h às 21h

Dia: 05/06

Horário: 9h às 15h

Dia: 06/06

Horário: 9h às 19h

LOJA DO REMO - BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 10h às 22h

Dia: 05/06

Horário: 14h às 22h

Dia: 06/06

Horário: 10h às 19h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 10h às 22h

Dia: 05/06

Horário: 14h às 22h

Dia: 06/06

Horário: 10h às 19h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dia: 26/05

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 10h às 22h

Dia: 05/06

Horário: 14h às 22h

Dia: 06/06

Horário: 10h às 19h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 10h às 22h

Dia: 05/06

Horário: 14h às 22h

Dia: 06/06

Horário: 10h às 19h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 10h às 22h

Dia: 05/06

Horário: 14h às 22h

Dia: 06/06

Horário: 10h às 19h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Dia: 31/05, 01/06, 02/06, 03/06 e 04/06

Horário: 10h às 22h

Dia: 05/06

Horário: 14h às 22h

Dia: 06/06

Horário: 10h às 19h