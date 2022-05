Com risco de relesão, Remo mantém cautela sobre retorno do meia Albano

Apesar da vitória sobre o Floresta, o Remo continua tendo preocupações. Isso por causa do departamento médico. O meia Albano, lesionado desde a eliminação para o Cruzeiro, na Série C, continua com retorno incerto. Quem confiou a informação a OLiberal.com foi o próprio médico do clube, Jean Klay, que explicou as razões:

"Nada definido [em relação ao retorno de Albano]. Ele está evoluindo bem, mas estamos bem cautelosos. Musculatura posterior tem risco aumentado de relesão", afirmou o especialista à reportagem.

VEJA MAIS

Albano não entra em campo desde o dia 12 de maio, na derrota por 1 a 0 do Remo para o Cruzeiro. Na ocasião, o Leão caiu nos pênaltis para a Raposa e o meia saiu lesionado no início do segundo tempo, ao sentir dores na coxa direita.

Contratado no final do mês de abril, após a saída do meia Felipe Gedoz, Albano chegou por empréstimo do Goiás. O atleta jogou em três partidas com a camisa do Remo - além do Cruzeiro, contra Confiança e Brasil de Pelotas-RS -, sendo duas como titular, até a lesão. Logo na estreia, contra o Dragão, o atleta marcou o gol da vitória.

VEJA MAIS

Caso o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, continue sem Albano, a escolha pode recair no volante Jean Patrick, que cumpriu suspensão. Expulso na estreia, com pouco mais de 20 minutos em campo, Jean pode jogar mais avançado, no lugar que Albano ocupa.

O próximo duelo do Remo é pela nona rodada da Série C, contra o Campinense. A partida ocorre às 20h de segunda-feira (6), no Estádio do Baenão. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.