Após triunfo e retorno ao G8 da Série C, chances de classificação do Remo aumentam, aponta site

Com a vitória sobre o Floresta, no último fim de semana, o Remo teve um salto na probabilidade de avanço para o quadrangular de acesso da Série C. Os números foram apresentados pelo site Chance de Gol, que também destacou que a possibilidade de rebaixamento do clube caiu.

Antes com 58.8% de chances de garantir um lugar no quadrangular, o Remo viu a porcentagem subir para 68.8%. O Leão derrotou o Floresta por 2 a 0 e voltou ao G8 da Terceirona e subiu à sexta colocação. Enquanto isso, o risco de queda azulina para a Série D caiu para 0.9%.

Na próxima rodada, o Remo tem um novo compromisso como mandante. Na segunda-feira (6), às 20h, no Estádio Baenão, o Leão recebe o Campinense, na busca por se firmar de vez no G8. Se vencer, o Clube de Periçá pode diminuir a distância para o líder, Mirassol, para um ponto - dependendo de uma combinação.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.