Último Lance: Leonan fala de gols marcados com a perna direita no Remo: 'não era minha intenção'

Gol no susto? É assim que o lateral-esquerdo Leonan, do Remo, explicou como saíram os primeiros gols dele com a camisa azulina. Em entrevista ao videocast Último Lance, o jogador explicou que os três gols marcados desde que chegou ao Baenão ocorreram em lances de improviso. Prova disso, segundo ele, é que as finalizações foram feitas com a perna direita, a não dominante do atleta.

"A intenção era dominar e chutar com a esquerda. Só que a bola acaba subindo demais e fico sem saber o que fazer. Na hora do improviso, acabei indo com a direita mesmo e fui muito feliz em acertar esses chutes", disse Leonan.

O lateral, que chegou no Remo no início da temporada e tem se destacado pelos belos gols marcados de direita, disse que treina os chutes com as duas pernas desde as categorias de base. Ele lembrou que também já marcou gols de direita em outros clubes e revelou uma brincadeira de vestiário no Remo sobre essa "peculiaridade".

"No Fortaleza, outro clube que eu passei, também fiz gols com a perna direita. Lá no Remo os jogadores até brincam comigo sobre isso. Dizem que a esquerda só serve pra cruzar e a direita é pra mandar pro gol", comentou.

Apesar de ter familiaridade em usar a perna não dominante, Leonan se mostra receoso em relação a mudança de lateral - da esquerda para a direita. Ele explica que ainda teve poucas experiências em jogar do lado oposto, mas se mostra à disposição das opções do treinador remista, Paulo Bonamigo.

"Ano passado eu joguei na direita com um jogo só. Esse ano também joguei, mas foi só no segundo tempo na partida contra o Brasil de Pelotas. Apesar disso, as partidas ocorreram em casos isolados. Então, não tenho como dizer que sei jogar nas duas. Mas acho que não vai ser difícil me adaptar, principalmente em relação ao posicionamento corporal", explicou.

O Remo volta a jogar pela Série C na segunda-feira (6), às 20h, no estádio Baenão, em Belém, contra o Campinense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.