Jovem atacante do Remo, Ronald sofre lesão no joelho e só deve voltar em 2023

O atacante Ronald, do Remo, vai passar por exames nesta terça-feira (31) para investigar uma possível lesão no joelho esquerdo. O jogador de 19 anos, que tem sido um dos destaques da equipe azulina na Série C do Brasileirão, sofreu um choque na última rodada do torneio, em partida contra o Floresta-CE, no Baenão. Apesar de o diagnóstico final da lesão de Ronald ser fechado apenas após o resultado do exame de imagem, o departamento médico remista acredita que o atleta ficará um bom tempo longe dos gramados.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, exames preliminares apontam que Ronald teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão, comum no futebol, requer um tempo de recuperação entre seis e oito meses. Caso o diagnóstico seja confirmado, Ronald voltaria a atuar pelo Leão Azul apenas em 2023.

Destaque na temporada azulina, Ronald havia começado a partida contra o Floresta-CE no banco, mas entrou no jogo após o intervalo. A lesão, no entanto, ocorreu apenas no final do jogo, no lance do último gol do Remo na vitória por 2 a 0. Segundo apuração da reportagem, o jogador saiu de campo carregado por uma maca.

Revelado pela base azulina em 2020, Ronald tem 47 jogos com a camisa do Remo. Pelo profissional, o atacante de 19 anos tem apenas um gol marcado, mas já conquistou dois títulos pelo Leão Azul: a Copa Verde de 2021 e o Parazão de 2022.