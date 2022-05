Com departamento médico do Remo cheio, Bonamigo procura opções para partida contra o Campinense

Se por um lado o time do Remo vem crescendo na Série C, o mesmo não pode ser dito da composição do elenco. Ao final da oitava rodada, o atacante Ronald sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode ficar alguns meses fora das partidas, confirme previsão do departamento médico.

Caso a ausência se confirme, será a quarta baixa no elenco azulino proveniente de lesão muscular. Além dele, seguem em recuperação o zagueiro Everton Sena, com lesão grau 1 na região anterior da coxa direita, o mesmo que o lateral-esquerdo Leonan. Já o meia Albano, que estreou com gol marcado diante do Confiança, saiu após a desclassificação na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, para tratar uma lesão na coxa direita, mas é possível que já retorne à equipe no compromisso da próxima segunda-feira.

Destaque na temporada azulina, Ronald havia começado a partida contra o Floresta-CE no banco, mas entrou no jogo após o intervalo. A lesão, no entanto, ocorreu apenas no final do jogo, no lance do último gol do Remo na vitória por 2 a 0. Segundo apuração da reportagem, o jogador saiu de campo carregado por uma maca.

Revelado pela base azulina em 2020, Ronald tem 47 jogos com a camisa do Remo. Pelo profissional, o atacante de 19 anos tem apenas um gol marcado, mas já conquistou dois títulos pelo Leão Azul: a Copa Verde de 2021 e o Parazão de 2022.

Contra o Floresta, o técnico Paulo Bonamigo usou a seguinte escalação: Vinícius; Celsinho (Ricardo Luz), Daniel Felipe Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel (Paulinho Curuá), Fernandinho; Rodrigo Pimpão (Bruno Alves), Netto Norchang (Ronald) e Brenner (Vanílson).