Após mais de um mês, rescisão de contrato de Gedoz com o Remo é protocolada na CBF

Agora de forma definitiva, o meia Felipe Gedoz, de 28 anos, não faz mais parte do Clube do Remo. A rescisão contratual do jogado foi protocolada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID). Agora o meio-campista está livre para atuar pelo Brasiliense-DF, seu novo clube, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Felipe Gedoz atuou com a camisa do Remo por duas temporadas, deixou o Leão Azul no dia 25 de maio, após ter faltado treinamento, um dia antes da partida contra o São José-RS, no Baenão, pela Série C. O clima na Toca do Leão ficou pesado, o técnico Paulo Bonamigo não gostou da atitude do jogador e falou publicamente sobre a situação em coletiva de imprensa após a partida, foi então que a diretoria azulina decidiu pela rescisão contratual em comum acordo com o atleta, que tinha vínculo com o Remo até o final da temporada.

Com a camisa do Leão Azul, Felipe Gedoz conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro em 2020, além do título inédito da Copa Verde em 2021, por último levantou a taça do Campeonato Paraense, porém, o jogador também fez parte da equipe que sofreu o rebaixamento para a Série C no ano passado. Ao todo, Gedoz realizou 79 partidas com a camisa do Remo e balançou as redes em 12 oportunidades.