Ex-jogador do Remo, Gedoz é processado por vizinhos por perturbação de sossego

O ex-jogador do Remo, Felipe Gedoz, foi denunciado pelos vizinhos por perturbação de sossego. O jogador costumava dar festas intermináveis em seu apartamento situado no bairro do Jurunas, em Belém.



Decisão liminar da justiça. O jogador ainda pode recorrer da decisão.

Veja:

POLÊMICAS

Aos 28 anos, Felipe Gedoz deixou o Remo após 79 partidas vestindo a camisa do Leão Azul. Contratado como uma das principais peças para a Série C de 2020, Gedoz contribuiu para o acesso do clube, mas foi questionado por parte da torcida na disputa da Série B no ano seguinte, que resultou na queda do Remo para a Terceirona. Já nesta temporada, após faltar treino antes do jogo contra o São José-RS, pela Série C, Gedoz não foi relacionado pelo técnico Paulo Bonamigo e teve o contrato rescindido.



Muitas polêmicas cercam a saída do jogador do Baenão, uma delas envolvendo o zagueiro Marlon, mas o meia não quis entrar em detalhes e informou que não está mais em Belém e retornou à sua cidade natal.