Remo e Paysandu voltam a vencer na mesma rodada da Série C e quebram sequência negativa

Com a vitória do Paysandu no encerramento da oitava rodada da Série C, uma sequência negativa entre o clube e o rival, o Remo, foi quebrada. Após sete rodadas, um mês e meio de espera, as equipes voltaram a vencer numa mesma rodada de Brasileirão.

Última vez, até então...

A última vez que isto aconteceu foi logo na primeira rodada da Terceirona. Na ocasião, o Remo, que ainda estava em meio às comemorações do título paraense, venceu o Vitória, no Baenão. Enquanto o Paysandu, que vinha da decepção do vice no estadual, goleou o Atlético-CE por 5 a 0.

Desde então, a dupla Re-Pa viveu altos e baixos ao longo das rodadas seguintes e por seis jogos não conseguiram repetir o feito, até o fim desta rodada. Curiosamente, em ambos os casos, Remo e Paysandu jogaram como mandantes, ainda que o Papão tenha atuado na Arena Verde, por causa de uma punição.

Próximos desafios

No próximo fim de semana, Remo e Paysandu tentam repetir o feito, agora pela nona rodada da Terceirona. O Bicola é o primeiro a entrar em campo, no domingo (5), às 19h, contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas. Já o Remo recebe o Campinense na segunda-feira (6), às 20h, no Baenão.

