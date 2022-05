Série C: Site aponta que Paysandu tem mais de 80% de chances de classificação

Com o segundo triunfo consecutivo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu teve um aumento nas probabilidades de classificação para a próxima fase. Ao menos é o que aponta o site Chance de Gol, especializado em estatísticas. A equipe de OLiberal.com apresenta agora os números.

Quarto colocado com 15 pontos - e a dois do líder, Mirassol -, o Paysandu pulou de 72.9% para 82.5% de chances de avançar de fase, com a vitória sobre o Manaus. O Papão tem três de vantagem para o Ypiranga, nono colocado, e primeiro time fora do G8. Já a probabilidade de rebaixamento do Bicola é de apenas 0.3%.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (5), às 19h, contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas. Após duas partidas fora de casa, o Papão busca se aproximar dos líderes longe de Belém. Com uma combinação de resultados, o Bicola pode até mesmo assumir a liderança.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.