Técnico do Paysandu comemora vitória e aponta melhoria no 2° tempo: 'Acertamos no vestiário'

O Paysandu conquistou a segunda vitória seguida na Série C, com o 2 a 0 sobre o Manaus. O técnico Márcio Fernandes comemorou o resultado e comentou sobre as mudanças no segundo tempo, que foram vitais para a reação do time. De acordo com o treinador, as características dos jogadores tinham que ser diferentes para conseguir furar o bloqueio do Gavião.

"Estava muito difícil de entrar [na defesa do Manaus]. Então vimos que não adiantava continuar com a característica dos jogadores que estavam. E não era o que eu precisava. O posicionamento do Pipico, em um time que joga contra os três zagueiros, não tinha que ter atacantes de lado, mas por dentro. A bola era no pé, não espaço (para correria). Acertamos no vestiário, o time voltou melhor e conseguiu criar mais", afirmou Márcio.

VEJA MAIS

O próximo compromisso do Paysandu pela Terceirona, no domingo (5), às 19h, contra o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, pela nona rodada do torneio. Com uma combinação de resultados, o clube bicolor pode até mesmo assumir a liderança. Antes de visitar o Ferrão, Márcio aproveitou para elogiar o aproveitamento da equipe como mandante.

"Em casa, nós tínhamos que mandar no jogo e ser realmente os donos da casa. Ano passado, o Paysandu perdeu muitos jogos dentro de casa. Hoje não, nossos jogadores têm confiança aqui. Jogamos 10 jogos [como mandantes], vencemos nove e um empate. Isto dá credibilidade e confiança para dizer que, diante da nossa torcida, é forte", concluiu.

A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.