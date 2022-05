Justiça bloqueia parte da renda do Paysandu na partida contra o Manaus-AM, confirma presidente

O Paysandu venceu o Manaus-AM na Curuzu pela Série C se consolidou no G8 da competição, mas fora de campo o clube alviceleste sofreu um bloqueio na renda da partida. O Papão teve que pagar R$11 mil referente a um processo contra um ex-funcionário do clube e o Papão ainda tenta um acordo. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Após o término da partida, o clube foi obrigado a pagar o valor de R$11 mil aos oficiais de Justiça, que estiveram na Curuzu. O montante é referente a uma ação que um ex-enfermeiro do clube ganhou na Justiça trabalhista. O mandatário bicolor, Maurício Ettinger, explicou e o Papão ainda tenta diminuir esse valor.

“O Paysandu teve R$11 mil bloqueado em um processo trabalhista R$35mil, de um ex-enfermeiro. Estamos tentando um acordo”, disse em contato com a equipe de O Liberal.

Próximo jogo do Paysandu

Em campo, o Papão está na quarta posição da Série C com 16 com 15 pontos, atrás de Mirassol-SP com 17, ABC-RN e Botafogo-PB com 16. O próximo adversário bicolor na competição nacional será o Ferroviário-CE, no domingo (5), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela nona rodada. A partida terá transmissão lance pelo OLiberal.com.