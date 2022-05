Após vitória sobre o Manaus, Paysandu 'alfineta' rivais da região Norte: 'O rei da selva é o lobo'

A disputa da Série C para os times da Região Norte vai muito além das quatro linhas. Nos bastidores, incluindo as redes sociais, os clubes agitam e fomentam as mais diversas rivalidades, a fim de trazer a torcida para engrossar o caldo do favoritismo ao acesso à Segunda Divisão do próximo ano.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Manaus, na oitava rodada, o Paysandu liberou mais um capítulo da 'guerra particular' travada entre os três times da Amazônia que disputam a Série C. Através do Twitter, o Papão resgatou uma postagem do Manaus, que venceu o Remo na segunda rodada da competição e comemorou com uma imagem bastante sugestiva em seu perfil. "A floresta tem um rei", escreveu em alusão ao Gavião Real, mascote do time. Veja:

Seis rodadas depois, eis que os dois times se enfrentam na Curuzu e o Paysandu vence por 2 a 0. Como não poderia deixar de ser, a resposta veio de forma imediata. Na mesma rede social, o Paysandu resgatou a publicação amazonense, compartilhou e respondeu em seguida. "Nem um, nem outro. Todo mundo sabe quem manda!".

Veja:

Na arte divulgada pelos bicolores, é possível ver um aparelho televisor antigo que reproduz a imagem de um Lobo entre as sombras, com um olhar ameaçador e a seguinte frase. "Na Amazônia o rei da selva é o Lobo". Ao lado da TV, aparecem posicionadas as taças de campeão da Copa Verde e de Campeão dos Campeões. Este ano a Série C conta com três clubes da Região Norte, o Clube do Remo, Paysandu e Manaus. A equipe amazonense é a atual oitava colocada, enquanto o Remo segue na sexta posição e o Paysandu em quarto.