Por questões contratuais, Paysandu deve vetar jogadores emprestados aos próximos adversários; veja

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Manaus, o Paysandu acordou nesta terça-feira entre os cinco primeiros colocados da Série C, fato que o traz certa tranquilidade para iniciar a semana da nona rodada, mas também o força a fazer alguns ajustes para evitar a progressão dos adversários e assim perder posições na tabela.

Um desses artifícios que deve ser utilizado pelo clube, segundo informações publicadas na coluna do jornalista Carlos Ferreira, em O Liberal.com, é o veto de alguns atletas que defendem as cores de seus próximos adversários, valendo-se da cláusula contratual do empréstimo, que impede que clube e atleta com vínculo de origem atuem em lados opostos no mesmo campeonato.

Assim, contra o Ferroviário, no próximo domingo, o Paysandu deve fazer valer o veto da presença do meia Ruy, cedido por empréstimo ao time cearense, e o mesmo com o lateral-direito Polegar, que estava no Paysandu até a terceira rodada da Série C, atuando por alguns minutos contra o Mirassol, e hoje tem contrato de empréstimo com o Altos-PI. Os dois times se enfrentam na 18ª rodada.

A Série C caminha para 50% da primeira fase disputada. Ao todo, os times fazem 18 partidas entre si, no sistema de pontos corridos e em turno único. Os oito melhores colocados avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D. Na segunda fase, as equipes são divididas em duas chaves de quatro equipes, e, ao fim, os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B e classificam-se para a final.

Depois da Ferroviária, o Paysandu retorna à Belém, onde recebe o Botafogo, no próximo dia 12. Na 11ª rodada joga fora contra o Aparecidense, enfrenta o Brasil de Pelotas no dia 26 de junho na Curuzu e na 13ª rodada tem o clássico Re x Pa na Série C, marcado para o próximo dia 3 de julho, no Baenão.