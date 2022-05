Remo: atacante Ronald passará por cirurgia no joelho e não jogará mais em 2022

Como o O Liberal havia informado na noite de ontem, o Remo confirmou na tarde desta terça-feira (31), que o atacante Ronald, “xodó” da torcida azulina, passará por cirurgia no joelho e está fora da temporada. O jovem, de 19 anos, sofreu um choque na vitória por 2 a 0 sobre o Floresta, no Estádio do Baenão, e lesionou o joelho esquerdo.

De acordo com uma fonte interna de O Liberal, o departamento médico já esperava que o atleta tivesse que ficar vários meses de fora. Exames iniciais apontaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que requer entre seis e oito meses de recuperação.

Ronald entrou na partida durante o intervalo. A lesão aconteceu no final da partida, logo após o segundo gol azulino, de Fernandinho. O atleta saiu de campo carregado por uma maca e não retornou.

Cria das categorias de base do Remo, Ronald está desde 2019 no clube do Baenão. Em 2020, o jovem jogador estreou com a camisa azulina. Em três temporadas pelo clube, Ronald jogou em 47 partidas e marcou um gol.

Com a lesão de Ronald, o técnico Paulo Bonamigo tem os atacantes de lado Bruno Alves, Rodrigo Pimpão, Netto, Fernandinho e Tiago Mafra para a função. O próximo duelo do Remo é na segunda-feira (6), às 20h, contra o Campinense. Acompanhe a partida pela transmissão lance a lance do portal OLiberal.com.

Confira o boletim médico divulgado pelo Leão

"O departamento médico do Clube do Remo informa que o atacante Ronald passou por nova avaliação e exame de ressonância no hospital Porto Dias.

Após exames foi constatada a lesão ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

O atleta passará por um procedimento cirúrgico e está fora do restante da temporada".