Depois de sete rodadas, Remo e Paysandu voltam a ficar juntos no G8 da Série C

Com o fechamento da oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo e Paysandu voltaram a ficar juntos no G8 de classificação da competição. Isso foi possível porque a dupla Re-Pa venceu os jogos da semana, o que também não ocorria desde o início da Terceirona.

A última vez que a dupla paraense ficou no G8 foi na primeira rodada da Série C, quando os times venceram as partidas da primeira rodada. O Remo estreou no campeonato na quarta posição, enquanto que o Paysandu ficou na sétima.

Depois disso, os times ficaram oscilando de posições. Na segunda rodada, o Remo ficou na frente, mas fora do G8, na 12°. Com a sequência de empates, o Papão esteve acima do Leão durante uma semana. Já na quarta partida, a equipe azulina venceu e subiu para a sétima colocação, enquanto o Bicola caiu para a 11°.

Os times mantiveram o sobe e desce na tabela. Na quinta rodada, o Papão voltou a ter vantagem, ficando na sexta posição, enquanto o Leão descia para a 11°. No jogo seguinte, o Remo subiu para terceiro e o Paysandu caiu para nono.

Já na sétima rodada, o time bicolor saltou para a quinta colocação e a equipe azulina despencou para a 10° posição.

Agora, com a vitória do Remo sobre o Floresta-CE e do Paysandu sobre o Manaus-AM, a dupla Re-Pa voltou a ficar junta na busca pelo acesso. A equipe bicolor está na frente, na quarta posição, com 15 pontos. Até o momento, o time fez oito jogos, venceu quatro, empatou três e perdeu um.

Já o Leão está na sexta colocação, com 13 pontos. O time tem quatro vitórias, um empate e três derrotas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)