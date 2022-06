Justiça obriga FPF a reintegrar ligas esportivas excluídas das eleições; entenda o caso

A comissão eleitoral da Federação Paraense de Futebol (FPF) informou, nesta quarta-feira (1º), a nova data da eleição da FPF. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) concedeu liminar favorável à solicitação do Ministério Público do Pará (MPPA) e deu um parecer sobre os procedimentos da nova eleição. O pleito está marcado para o dia 9 deste mês, das 10h às 16h, no Pará Clube, no bairro do Marco em Belém.

Uma das decisões é que sejam recolocadas as ligas e clubes não profissionais referentes à eleição de dezembro de 2021, caso não seja cumprida, será aplicada a multa diária de R$ 10 mil à presidente da FPF, Graciete Maués, ou ao presidente da comissão eleitoral, Marcelo Liendro da Silva Amaral.

No dia 24 de dezembro de 2021 consta, no site da FPF, uma publicação com os nomes das ligas e clubes profissionais e não profissionais aptos a voto, porém, durante esses meses, uma nova lista foi feita pela FPF, que retirou clubes e ligas da ata de votação. Isso gerou revolta e protestos dos filiados, que realizaram atos em frente à Sede da FPF, no bairro do Guamá, em Belém.

O edital feito pela FPF e publicado na edição desta quarta-feira (1) no Jornal Amazônia não constam as ligas e clubes que estavam na lista exigida pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ao todo foram retiradas da lista de aptos a votar 41 ligas, cinco clubes não profissionais e um clube profissional. Ao todo seriam 127 entidades que poderiam votar, porém, na lista atual apenas 79 podem exercer o poder de voto.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF) e com membros da comissão eleitoral, mas ainda não obteve retorno.