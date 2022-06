Graciete Maués nomeia nova comissão eleitoral para escolha de presidente da FPF

A presidente interina da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués, nomeou nesta terça-feira (31) três novos membros da comissão eleitoral que vai organizar o processo de escolha do novo mandatário da entidade. De acordo com a Federação, compõe o novo órgão os advogados Marcelo Liendro da Silva Amaral, Jaciel de Mores Papaléo Paes e Iago Felipe Xavier Simões.

VEJA MAIS:

Com a nomeação de novos integrantes da comissão, a escolha de um novo presidente da FPF poderá ser realizada. As novas datas para o pleito podem ser divulgadas a qualquer momento.

A nomeação de uma nova comissão ocorreu 22 dias depois da destituição do comitê antigo. No dia 9 de maio, houve uma renúncia coletiva dos membros do órgão responsável por organizar as eleições para a escolha de um novo presidente da FPF. De acordo com o presidente da antiga comissão, Antônio Barra Brito, a renúncia ocorreu por "motivos de foro íntimo".

Nas últimas semanas, as eleições para a escolha de um novo presidente da Federação chegaram a ser suspensas pelo TJPA e, dias depois, retomadas, também por decisão judicial.

No dia 20 de abril, o TJPA determinou pela suspensão do pleito que escolheria o novo presidente da FPF. Segundo a decisão, que acatou pedido de Gluck Paul, houve erros no processo de publicação do edital do novo pleito, assim como na formação do colégio eleitoral.