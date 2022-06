Adversário do Remo, Campinense possui paraense no elenco e atletas que defenderam a dupla Re-Pa

Após a vitória diante do Floresta-CE no último final de semana, o Remo retornou ao G8 da Série C, mas para permanecer neste grupo, o Leão terá que passar também pelo Campinense-PB, na próxima segunda-feira (6), às 20h, no Baenão, pela nona rodada da competição. E o adversário azulino, atual campeão paraibano, possui jogadores conhecidos dos torcedores paraenses.

Na 16ª posição, o Campinense está próximo da zona de rebaixamento e recentemente conquistou o título estadual, contra o Botafogo-PB, clube que também faz parte da Série C. Nesta competição nacional, a Raposa venceu um jogo fora de casa, na estreia do Campeonato, diante do Atlético-CE e conta com atletas que passaram por Remo e Paysandu.

O elenco do clube rubro-negro seis jogadores que passaram pelo futebol do Pará, alguns deles defenderam a dupla Re-Pa, um deles é o goleiro Camilo, de 33 anos, que defendeu o Remo em 2015, atuando em três partidas com a camisa azulina. Outros dois jogadores também atuaram pelo Remo, o meia Eduardo, que jogou no clube em 2013, além de ter defendido as cores do Paragominas. Fechando os ex-azulinos no Campinense está o meia Jeferson Lima, que foi contratado em 2021 pelo Leão, realizou sete partidas, mas pediu para deixar o clube, após problemas de saúde na família.

A equipe paraibana também conta no grupo de atletas com o meia João Paulo, ex-Paysandu e que jogou pelo clube alviceleste no ano passado e conquistou o título do Parazão diante da Tuna. O lateral direito Felipinho, passou pelo futebol do Estado e defendeu o Tapajós em 2015. Para finalizar, o Campinense conta com um paraense no elenco, o meia Luiz Fernando, de 28 anos, natural da cidade de Carajás (PA). No Pará, o jogador defendeu o Águia de Marabá, Gavião Kyikatejê, além do Atlético Paraense. Teve passagens também pelo Cruzeiro-MG, Guarani-SP, América-RN, Jaraguá-GO e por último estava no Mirassol-SP.