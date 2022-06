Remo bate Paysandu e conquista título de uniforme mais bonito do Brasil; veja

O Remo bateu o Paysandu e conquistou o título da "Recopa das Camisas" que escolhia o uniforme mais bonito do Brasil. Em votação popular realizada pela TNT Sports, a camisa que vestiu o Leão na campanha do acesso em 2020 foi preferida em relação ao uniforme bicolor da temporada 2022.

A "Recopa das Camisas" foi realizada pelo TNT após o Paysandu vencer a disputa de uniforme mais bonito de 2022, em votação feita nas redes sociais da TNT. O Remo, maior rival bicolor, foi eliminado na disputa deste ano, mas havia vencido um torneio similar organizado em 2020.

VEJA MAIS

Diante das vitórias de Leão e Papão, o portal resolveu colocar os uniformes vencedores frente a frente, em uma espécie de tira-teima, para definir o uniforme mais bonito do Brasil. O vencedor foi aquele que mais lembrado em comentários de instagram, facebook e curtidas no twitter da TNT Sports.

A dupla Re-Pa já havia protagonizado uma vitória em outra eleição realizada nas redes sociais do TNT Sports. Em disputa realizada em maio do ano passado, Remo e Paysandu ganharam como o maior clássico do Brasil.