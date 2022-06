Remo tem dois atacantes 'pendurados' para a partida contra o Campinense, pela Série C

O Remo tem dois jogadores pendurados para a partida contra o Campinense, válida pela nona rodada da Série C 2022. Com dois cartões amarelos já recebidos no campeonato, Bruno Alves e Brenner podem desfalcar a equipe azulina caso sejam novamente advertidos.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Se os atletas receberem o terceiro amarelo e ficarem de fora da 10ª rodada da Série C, o Leão poderá acumular seis desfalques para o duelo contra o Volta Redonda, no dia 13 de junho. Além da possível suspensão dos atacantes, a equipe azulina ainda tem quatro jogadores lesionados. Leonam, Albano e Everton Sena tratam lesões musculares, enquanto Ronald vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

VEJA MAIS

Os dois jogadores pendurados - Bruno Alves e Brenner - tem tido participações importantes na equipe azulina desde o início da temporada. No início do ano, ambos formavam a dupla de ataque titular do Leão. No momento, Bruno Alves é reserva, mas sempre é acionado no decorrer dos jogos. Enquanto isso, Brenner é o artilheiro do time no ano.

Além de Brenner e Bruno Alves, outros nove jogadores do Remo já receberam cartões amarelos na Série C. Dois deles, inclusive, já cumpriram suspensão por serem advertidos três vezes: Rodrigo Pimpão, Leonam e Daniel Felipe. Além deles, o técnico Paulo Boanamigo e os jogadores Fernandinho, Marco Antônio, Renan Castro, Albano, Kevem, Erick Flores e Marciel já foram amarelados.

A próxima partida do Remo pela Série C, contra o Campinense, será na segunda-feira (6), às 20h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.