FIFA confirma as 16 sedes da Copa do Mundo de 2026, a primeira em três países

A FIFA anunciou as cidades sedes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em 2026, nesta quinta-feira (16). A 23ª edição do torneio mundial terá 16 sedes entre três países: Canadá, Estados Unidos e México. Esta, aliás será a primeira vez que a Copa será realizada em três países.

Os EUA são o país com mais sedes, com 11 cidades: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle. O México tem três: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Já o Canadá tem duas: Toronto e Vancouver.

Este também será a Copa do Mundo com mais participantes da história. A partir de 2026, o campeonato mundial será disputado entre 48 seleções. Segundo um estudo feito pela federação americana de futebol, mais de US$ 5 bilhões serão injetados na economia da América do Norte.