Roberta Miranda conta que já foi roubada por ex-funcionárias: 'Levaram até o vaso sanitário'

A cantora Roberta Miranda relevou para seus fãs que já foi roubada por duas ex-funcionárias. Segundo a cantora, a dupla era responsável por administrar sua carreira. Durante participação no podcast Inteligência Ltda, a artista não citou nomes, mas disse se tratar de sua ex-advogada e ex-empresária, e que o roubo só foi descoberto quando foi comprar um apartamento para sua mãe em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo a cantora, ela recebia em dólar e também fazia transações na moeda norte-americana. Quando solicitou a compra de um apartamento para as funcionárias, seu irmão disse que algo grave tinha acontecido. "O valor do imóvel era de 300 mil dólares. Mas elas me falaram que o corretor responsável pela venda queria vender por 350 mil dólares, em uma insinuação de que ele queria pegar os 50 mil dólares adicionais para ele, mas, na realidade, o valor extra seria para elas duas", revelou a cantora.

A cantora precisou mudar de empresária e a nova responsável por administrar sua carreira foi avaliar como estavam seus imóveis, e constatou que levaram até o vaso sanitário de uma de suas propriedades.