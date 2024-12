Roberta Miranda fala sobre estupro seguido de aborto

Roberta Miranda relatou em seu livro autobiográfico "Um Lugar Todinho Meu" uma violência que viveu na adolescência. A cantora revelou que foi estuprada aos 16 anos e que o crime culminou em uma gravidez, por conta disso, o homem não aceitou e a agrediu. De acordo com ela, em decorrência da agressão o bebê foi “expelido”.

“Eu tive o desgosto de cair nas graças de um playboy da pior espécie, que se divertia em causar mal às pessoas. Um beberrão, que andava armado e tocava o terror nas festinhas, bares e até prostíbulos”, narrou Roberta Miranda.

VEJA MAIS

“Esse sujeito detestável me estuprou e, aos 16 anos, engravidei por conta desse abuso, com uma arma apontada para minha cabeça. Bobinha do jeito que eu era, demorei três meses para perceber que estava esperando um bebê”, continuou a sertaneja.

Roberta disse que foi agredida por ele e sofreu um aborto ao contar sobre a gravidez: “Quando soube que seria pai, o maldito se revoltou e achou por bem resolver o ‘problema’ da única forma que ele sabia, com violência. Eu estava no quinto mês de gestação e ele simplesmente me deu um chute na barriga”.

“Acostumado a literalmente quebrar tudo, me largou no chão morta de dor e foi embora perturbar outras coitadas. Tentei dormir me contorcendo e, claro, não preguei o olho. A dor física realmente passou, mas fui acometida por outra muito mais dura. Não sei se provocado pela medicação ou pelo chute, meu bebê foi expelido”, completou.