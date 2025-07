Após polêmica, familiares de produtor morto em acidente se manifestam contra mãe de Marília Mendonça

Nos últimos dias, têm circulado nas redes sociais diversas notícias envolvendo dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, especialmente após Murilo Huff, pai de Léo, entrar com um pedido de guarda do filho de 5 anos. Nesta terça-feira (8), dois familiares das outras vítimas do acidente que também morreram na tragédia ao lado da cantora se pronunciaram sobre um novo assunto polêmico que ganhou destaque nas redes sociais.

Segundo George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, dona Ruth teria feito exigências logo após o acidente, pedindo uma parte significativa da indenização. De acordo com ele, a mãe de Marília Mendonça exigiu 50% do seguro total destinado às vítimas. Diante da pressão, George afirma que se viu obrigado a aceitar um acordo considerado por ele como desigual, pois dona Ruth teria ameaçado dificultar o pagamento do restante do seguro. “Ela só aceitava receber se fosse 50% do prêmio, porque a filha dela era a importante do voo”, explicou Freitas.

Em um desabafo, George também clamou por justiça em nome do filho. “Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo!”, declarou.

Também pelas redes sociais, Fernanda Costa Souza, viúva de Henrique Bahia, se manifestou sobre dona Ruth. Em uma publicação no Instagram, ela escreveu: “Ruth, mãe de Marília Mendonça, inevitavelmente colherá todas as maldades que vem plantando ao longo dos últimos anos. Especialmente em relação aos familiares das vítimas que estavam com Marília naquele voo trágico. Ruth é uma pessoa ruim, falsa e mau caráter!”, revelou.

Qual foi o valor recebido pelo seguro das vítimas?

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, o seguro do acidente de avião previa 1 milhão de dólares, sendo 200 mil para cada uma das 5 vítimas (Marília Mendonça, Henrique Bahia, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana). Porém, dona Ruth teria proposto ficar com metade do valor que seria destinado às vítimas, ou seja, R$500 mil doláres.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)