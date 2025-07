Wellen Ávila fala sobre sua carreira musical e novos projetos

Apaixonada pela música desde a infância, a cantora Wellen Ávila revelou detalhes de sua trajetória artística e seus planos para o futuro no cenário musical. Natural de Belém do Pará, ela integrou sua primeira banda em 2011, mas só deu início à carreira solo mais de dez anos depois. Em breve, a artista pretende retomar um antigo projeto que marcou sua trajetória e lançar seu primeiro single.

Do microfone de brinquedo aos palcos

Sua paixão pela música começou na infância, quando ganhou de uma tia um microfone de brinquedo. “Meu brinquedo favorito era um microfone de plástico — com ele, eu virava apresentadora e cantora”, lembra. Aos 9 anos, começou a fazer teatro na igreja e, mais tarde, descobriu o canto. “Em 2011, entrei no teatro musical, unindo tudo o que amo: atuar, cantar e dançar.”

Em 2014, integrou a Banda Vila Rock, assumindo pela primeira vez o vocal principal em shows de pop rock nacional e internacional. “Nos apresentávamos em Castanhal, Belém e Icoaraci, mas, infelizmente, a pandemia encerrou o projeto.”

Carreira solo e tributo a Amy Winehouse

Em 2021, Wellen iniciou a carreira solo com apresentações em Belém, que a levaram a um show-tributo a Amy Winehouse em Curitiba — um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. “O tributo foi um marco no pós-pandemia. Produzi três edições em Belém e, de forma independente, levei o espetáculo para o Paraná.”

Repertório nostálgico e conexão com o inglês

Wellen destaca que músicas internacionais sempre fizeram parte de sua vida. “A língua inglesa é uma das minhas paixões. Fui autodidata e, na adolescência, fiz um curso intensivo. Cresci ouvindo de cúmbia a pop rock com meus pais.”

Seu repertório é uma viagem aos anos 1980, 1990 e 2000, com clássicos que evocam nostalgia. “Sempre há uma música que traz memórias — boas ou não (risos). O público se transporta, porque melodias são universais.”

Planos para 2025

Wellen adiantou que seguirá focada no pop rock e flashbacks, além de retomar o tributo a Amy Winehouse ainda neste semestre. “Quero fortalecer parcerias com casas de show e, no segundo semestre, lançar meu primeiro single em inglês — um passo para ampliar meu alcance.”

(Gustavo Vilhena​, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)