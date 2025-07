‘Rensga Hits!’: 3ª temporada estreia no Globoplay e mostra vida artística após o sucesso

O que acontece depois que os holofotes se apagam? Essa é a pergunta que norteia a nova temporada de "Rensga Hits!”, série original Globoplay que estreia sua terceira temporada nesta quinta-feira (10/07), com os oito episódios liberados no mesmo dia na plataforma. A trama retorna com os desdobramentos da rivalidade entre as irmãs Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato), enquanto o sertanejo, os bastidores da fama e os dilemas pessoais voltam ao centro da narrativa, agora com novos personagens, mais conflitos e canções inéditas.

Com músicas originais inspiradas nas paradas atuais do sertanejo, o seriado continua sua jornada entre os bastidores e os palcos de Goiânia, mostrando não apenas o sucesso, mas também as sombras e escolhas que ele exige. A protagonista Raíssa atinge um novo patamar como estrela do gênero, mas vê sua posição ameaçada com a ascensão de Luane (Júlia Gomes). Enquanto isso, Gláucia enfrenta o momento mais difícil da carreira, até que uma nova oportunidade a coloca de volta ao jogo, agora como empresária.

Segundo a diretora geral Carol Durão, a nova temporada propõe reflexões sobre o custo do sucesso. “É o confronto entre sonho e realidade. Mostra o que os personagens estão dispostos a abrir mão para se manter no topo. Tem enterro, casamento, triângulo amoroso, reconciliação. É uma temporada intensa”, afirmou na coletiva realizada nesta semana para a imprensa.

Já a roteirista-chefe Renata Corrêa destacou que muitos personagens alcançaram o que desejavam, mas a série agora questiona: e depois?. “O Rensga mostra o que vem após o sucesso. Essa temporada fala do amadurecimento, tanto profissional quanto nos afetos, nos relacionamentos”, explicou.

O preço da fama

Lorena Comparato comentou sobre esse novo momento da personagem. “Ela vive muitos lutos e amadurece muito, como mulher e como profissional. O reencontro com Raíssa é importante e emocionante, e eu e Alice Wegmann vivemos isso intensamente no set”, disse a intérprete de Gláucia.

A atriz Alice Wegmann, que estará no streaming e também poderá ser vista na novela Vale Tudo, falou sobre o simbolismo da nova temporada em sua carreira: “É uma das personagens mais especiais que já fiz. ‘Rensga’ questiona o que é sucesso. Cada um tem sua própria medida. A Raíssa me trouxe muita alegria e entrega”, disse.

Alice também relatou o desafio emocional de gravar a última cena da temporada após socorrer um homem acidentado a caminho das filmagens. “Cheguei ao set em estado de choque e tive que gravar uma cena de comédia. Isso mostra como a nossa profissão exige entrega total, mesmo quando estamos em outro estado emocional”, contou.

Para Wegmann, que vive o auge de sua personagem e de sua própria carreira, a nova fase da série representa um marco. “A quarta temporada já está no forno, e é a minha favorita. Está cheia de surpresas”, adiantou a atriz.

Júlia Gomes destacou a potência de sua personagem nesta nova fase e a emoção de viver um momento marcante nos palcos.

“A gente quis fugir do comum e mostrar o potencial de todos os personagens. Realizei um sonho pessoal: cantar para 80 mil pessoas. Era algo que eu desejava há muito tempo e consegui realizar com a Luane. Querendo ou não, precisamos de uma vilã na série”, contou, animada.

Já o ator Mouhamed Harfouch, que vive Isaías, refletiu sobre a jornada emocional do personagem ao longo das temporadas. “Foi um presente ter esse conflito de volta. O amadurecimento do Isaías é muito visível. Para mim, ele sempre teve essa nuvenzinha rondando. Ele vai se conflitando, precisa encarar a maturidade, entender que a vida é nua e crua. A ‘Rensga’ era uma família e virou um mercado, revelou.

Novos rostos

O elenco reúne nomes já conhecidos como Deborah Secco, Fabiana Karla, que farão participações especiais; e os atores Léo Bittencourt, Maurício Destri, Samuel de Assis, Ernani Moraes e Stella Miranda, e recebe novos rostos como Fanieh Moura e Jean Paulo Campos.

“Foi a minha primeira vez entrando em uma série com temporadas em andamento. Foi desafiador, mas fui muito acolhido. E sim, vai ter Jean Paulo cantando também”, adiantou o ator.

Rafa Kalimann retorna como Paloma, apresentadora do programa “Paloma Encontros", espaço fictício dentro da série que também se torna palco de reviravoltas. “É minha primeira personagem e acompanhei a evolução dela. Ela começa tímida, mas agora está muito dona de si”, comentou a influenciadora e também atriz, que está grávida do cantor Natanzinho.

A trilha sonora continua sendo um dos elementos centrais da série, com canções originais que funcionam como extensão emocional da narrativa. “As músicas revelam o que os personagens não conseguem verbalizar. É uma playlist que acompanha o momento interno deles, mais diversificada do que nunca”, destacou Renata Corrêa.

Segundo a equipe criativa, a nova temporada traz cenas de grande apelo emocional, como um casamento simbólico e apresentações um dos palcos mais icônicos do sertanejo no país

“A gente quis mostrar que, assim como na vida real, os grandes eventos emocionais não acontecem só nos palcos. Eles estão em despedidas, reencontros, em festas populares e também em momentos íntimos como um casamento ou um velório. Barretos simboliza esse lugar onde tudo se encontra: fama, emoção, memória e superação”, continuou a roteirista chefe.