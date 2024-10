Ana Castela foi inspiração para Júlia Gomes em Rensga Hits!

A atriz e cantora Júlia Gomes, uma das novidades da segunda temporada de “Rensga Hits!” no Globoplay, encontrou inspiração em Ana Castela para interpertar a personagem Luane, uma assistente aspirante a cantora, que fará de tudo para ter sucesso. Para encarar o desafio, Júlia mudou o visual de loira para morena e de fios longos para curtos.

Na vida real, Júlia e Luane possuem algo em comum. A artista, que também é cantora, tem planos de investir no sertanejo na carreira daqui pra frente. Ela conta sobre o processo de caracterização e espera um dia conhecer pessoalmente a cantora Ana Castela: “A Luane é a vilã dessa temporada, mas quero deixar claro que isso não tem nada a ver com a Ana Castela (risos). Mas sim, ela foi uma grande inspiração para compor a personagem no sentido visual e artístico. Eu virei morena para este papel e vou usar mega hair nas cenas de shows, que em sua maioria serão nos sonhos da Luane. Ela chega como assistente, mas quer ser uma cantora famosa. Eu já era fã da Ana Castela e foi delicioso poder estudar mais sobre ela para esse trabalho. Assisti muitos shows e vídeos para entender sua presença de palco, coreografias, trejeitos, admirar seus figurinos… a transformação que a Luane vai passar nessa temporada e na próxima vai ter muito dela! Seria um sonho para a Luane encontrar a Ana Castela e pra mim também, claro!”.

Nos novos episódios de "Rensga Hits!, Júlia Gomes dá vida a Luane, assistente contratada por Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) para cuidar das irmãs cantoras Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann). Luane chega aparentemente como uma jovem prestativa, mas após ganhar a confiança de todos, mostra suas garras e vai deixar a carreira de Gláucia e Raíssa por um fio. O hit desta temporada, “Detox de Macho”, é uma das músicas que a personagem Luane vai encenar.