Lorena Comparato revela inspiração para dar vida a personagem em Rensga Hits!

Na próxima quarta-feira (26), estreia a segunda temporada da série Original Globoplay ‘Rensga Hits!’. Elevando o poder da mulher e sua força individual, a trama se desenrola junto com os desafios musicais de Raíssa (Alice Wegmann) e Glaucia (Lorena Comparato).

Em coletiva virtual à imprensa, o elenco falou sobre os seus personagens e os desafios nesta temporada. Lorena Comparato contou sobre as suas referências musicais e a dedicação para se sair bem como ‘cantora’.

“Sou atriz, eu canto desde criança, mas não profissionalmente. Fiquei com muito medo e meu receio maior era por estar homenageando mulheres e artistas tão incríveis, que têm vozes tão maravilhosas e que almejam ser grandes astros do sertanejo. Falei: ‘Eu com a minha voz vou ter que homenagear essas pessoas? Vou ter que estudar’. Fiquei muito feliz que durante o processo a gente teve o acompanhamento da Gis Matos, que é uma cantora, fonoaudióloga muito maravilhosa, professora de canto e coach de artistas como Maiara e Maraisa, ela acompanha esses artistas diariamente e ela passou a nos acompanhar também na primeira temporada, fez a segunda e a terceira. A gente ficou muito feliz com esse apoio”, avalia a atriz.

A atriz destaca a importância de ter como base para compor a personagem as grandes artistas nacionais, como as duplas sertanejas femininas e também Marilia Mendonça. “Ela sempre foi um sol para nós”, pontua, sobre a cantora.

“Lauana Prado e Naiara Azevedo, se a gente pegar todas essas grandes cantoras, elas foram muito referências para mim, mas eu também fiquei com uma referência muito grande de palco de grandes artistas pops que estrondam o mundo musical, como Beyoncé e Anitta, para entender esse porte de palco que esses artistas têm”, acrescenta.

Nesta nova temporada, após o sucesso de “Desatola Bandida”, Raíssa e Glaucia vivem o desafio de superar suas diferenças ao decidirem morar juntas para cuidar do pai, que perdeu a memória em um acidente. Nessa fase, as artistas apostam em um novo hit, “Detox de Macho”, mas não será fácil seguir a mensagem que dá nome à música.

Lorena ainda destaca a importância de ter no elenco Bibi, uma mineira que é cantora, mas também compositora da série.

“A Bibi luta diariamente para ter essa carreira. Acho que ela, a Glaucia e a Raíssa estão no mesmo saquinho. Acho muito interessante estudar ela. Até os penduricalhos das unhas vieram da Bibi. Ela é uma referência muito maravilhosa. Day & Lara e Paula Mattos que também foram compositoras da nossa série. São artistas que estão galgando o seu lugar ao sol nesse mercado tão difícil que é o sertanejo. Achei muito importante beber na fonte dessas artistas, assim como as grandes artistas, para poder compor e fazer a Gláucia que tem todo o mel”, finaliza Lorena.