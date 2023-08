Mouhamed Harfouch fala sobre estreia de ‘Rensga Hits!’ na TV e a construção do personagem Isaías

Mouhamed Harfouch vive o produtor musical Isaías em “Rensga Hits!”, série que estreia hoje, 21, na TV Globo. A partir das segundas, terças, quintas e sexta-feiras os telespectadores serão levados a conhecer a 1ª temporada desta história embalada por um modão envolvente. O ator conversou com o Grupo Liberal nesta semana e revelou um pouco mais do seu processo de preparação para dar vida ao personagem que é um dos pontos altos do seriado. Isaías filma Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) cantando uma música original e rouba a sua composição, que se torna sucesso na voz de Gláucia (Lorena Comparato).

A série foi inteiramente produzida em Goiânia, marcando um momento especial na carreira de Harfouch. "Foi maravilhoso realizar esse trabalho tão potente, onde a gente fala de sonho, de superação, onde a gente fala de empoderamento feminino nesse universo sertanejo que é tão masculino", compartilhou o ator.

O seriado "Rensga Hits" gira em torno da história de Raíssa, uma jovem sonhadora apaixonada pela música e determinada a seguir sua paixão. Harfouch nos revela que a série apresenta uma história familiar.

"Ela [Raíssa] tem essa ausência do pai e decide parar dessas convenções sociais e ir dos seus sonhos atrás daquilo que o coração quer, que é cantar e levar as minhas canções para o mundo", acrescentou o artista.

A influência da saudosa Marília Mendonça também permeia o seriado, trazendo uma conexão poderosa com o movimento do feminejo - subgênero da música sertaneja que enfatiza as mulheres a partir de composições que tematizam o ponto de vista feminino.

Antes da partida precoce da artista, em novembro de 2021, os roteiristas e técnicos tinham esperança que a sertaneja pudesse participar como ela própria dentro da série, fazendo uma participação especial e interagindo com os personagens principais.

“É evidente que muito da Raíssa tem inspiração de uma mulher jovem, que quando fala se empodera, toma as rédeas de sua vida, sobe naquele palco e mostra que o feminejo é um movimento que encanta o Brasil todo. Ficamos sensíveis com a partida desta estrela, mas ela continua sendo um farol e um ícone para esse mar de mulheres”, afirmou o ator.

Já o personagem Isaías, interpretado por Harfouch, é um produtor musical controverso e cheio de nuances. O artista descreve-o como "um ogro que tem um coração puro". Essa dualidade promete despertar uma gama de emoções no público, fazendo com que o personagem se torne memorável.

“Ele [Isaías] tem alma de compositor, tem uma simplicidade e é muito afetuoso. Tudo isso faz com que esse personagem seja tão rico, porque ele não é fácil de ler, então, ele é capaz de despertar ódio e risadas. Foi um presentão que recebi que me possibilita usar do meu humor, da minha comédia que eu amo e ao mesmo tempo ter essa profundidade”, complementou.

A preparação do ator para o papel foi intensa e gratificante. Harfouch sempre se considerou um apaixonado por música, mas precisou se aventurar pela primeira vez no universo sertanejo o qual ainda não tinha muita intimidade. Para isso, ele mergulhou nas aulas de violão e prosódia - parte da linguística que estuda a entonação, o ritmo e o acento da linguagem falada-, além de aperfeiçoar o sotaque característico.

"Eu me vi com o Isaías nessa coisa maravilhosa, que eu nem precisava saber como o Isaías fala isso, já vinha na minha cabeça. Eu amei poder encarar essas aulas, com todo respeito e cuidado, de levar no afeto, naquilo que é mais caro para gente, descobrir todos os pomenomeros e entregar para o público. Tive aula com uma professora que cuida de todos os sertanejos”, relembrou Mouhamed.

Logo nos primeiros capítulos o produtor musical precisará lidar com uma decepção amorosa, ao ter flagrado a esposa na cama com o outro. Além do chifre, Isaías ganhou um bloqueio criativo. É ao lado do melhor amigo, Deivid Cafajeste (Alejandro Claveaux), que o marmanjo aprenderá várias lições.

O convite para interpretar Isaías chegou para Harfouch enquanto ele terminava de gravar sua participação na novela “Nos Tempos do Imperador” em 2021. O nome do ator sempre esteve entre um dos mais cotados para encarar o papel.

“Quando falaram que era para interpretar um compositor e era uma série musical, eu nem quis saber o resto. Foi difícil porque fiquei muito tempo viajando em um momento de muitos protocolos de segurança [por conta da pandemia], mas eu tenho esse trabalho no meu coração e ver que está chegando com essa potência na TV aberta é maravilhoso”, declarou o artista.

Mouhamed está ansioso para compartilhar essa jornada com o público. "Vocês podem esperar muita sofrência, muita confusão, muita moda, esse personagem tem essa capacidade de ser um adorável Shrek, um ogro do bem. Eu acho que vocês vão se encantar", disse o artista, acrescentando que está se preparando para iniciar as gravações das próximas temporadas da série.