Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Andressa Urach se revoltou na última terça-feira (25) ao descobrir que Luiza Ambiel gravou um vídeo íntimo com seu ex-namorado, Cassiano França. A modelo não economizou nas críticas e alfinetou a ex-musa da Banheira do Gugu.

“A velha da banheira pra ganhar dinheiro no pornô precisa pegar meu ex pra sair nos sites. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, tudo pega os meus ex. Todas querem vender no porno, pega meus ex. Mamãe escolhe os bons e gatos, né? ”, disparou Urach.

A ex-vice Miss Bumbum ainda sugeriu que Ambiel buscava engajamento ao colaborar com o ator pornô. “Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparece. Aí a mamãe larga e elas vão lá, pegar os boys pra ganhar a hypezinho. Aí tem todos os sites nas costas da mamãe, porque a nota não é nem dela, tipo assim, fulana e tal”, completou.

Andressa Urach e Cassiano França tiveram um relacionamento de dois meses, encerrado no início de fevereiro.