Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo

A influenciadora pornô, Andressa Urach contou nas redes sociais que perdeu o DIU (Dispositivo Intrauterino) durante a gravação de conteúdo adulto com o ator dotado, Maximo Garcia. Urach disse, numa publicação do Instagram, que "sempre busca superar expectativas e entregar o melhor". Além disso, ela contou que o conteúdo com Maximo foi uma experiência inovadora: "Essa gravação foi intensa e desafiadora". Em relação à questão do DIU, ela acalmou os fãs: "Fiquem tranquilos, já cuidei de tudo e estou ótima".

Veja a publicação:

Nos comentários da publicação, uma pessoa falou "A Andressa tem muito bom gostoso né? Vamos ser claros hahaha". Outra pessoa brincou: "Admiro a sua coragem e elasticidade".

"Realizando os gostos de muitas mulheres e homens", disse um fã. Os comentários sobraram até para o ex-namorado de Andressa Urach, Cassiano França: "Agora sim você tá com um homem, não com aquele de 18 anos".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)