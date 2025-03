Novela turca 'Novamente Apaixonados': conheça a história e saiba onde assistir

A novela turca "Novamente Apaixonados" (Aşk Yeniden), também conhecida pelo título alternativo "Amor de Novo", conta a história de um casal que resolve ficar juntos apenas para dar um fim as pressões e questionamentos das suas famílias. Eles têm origens diferentes, o que vai dificultar o início do relacionamento. Com o tempo e o convívio as coisas vão entrando nos eixos.

O elenco de peso da dizi é formado por Bugra Gülsoy, ator das novelas turcas "Minha Menina" e "Bahar", e Özge Özpirinçci, que brilhou na novela turca "Força de Mulher" e no seriado turco "O Tempo ao Seu Lado". Eles são dirigidos por Ersoy Güler, que também dirigiu as dizis "Yeni Gelin" e "Kuzey Yildizi: Ilk Ask".

VEJA MAIS

O roteiro da produção turca é assinado por Ersoy Güler, Eda Tezcan (Hercai: Amor e Vingança), Gülbike Sonay Üte e Ramazan Demirli.

Confira os detalhes da novela turca "Novamente Apaixonados"

Trailer da novela turca "Novamente Apaixonados"

Sinopse da novela turca "Novamente Apaixonados"

Fatih (Buğra Gülsoy) é um jovem muito rico que não se casar com Irem (Didem Soydan), apesar de ser o sonho da família dele. Zeynep (Özge Özpirinçci) precisa de tempo para explicar à sua família que ela foi abandonada pelo namorado e se tornou mãe solteira. Os dois acabam se encontrando num voo para a Turquia. Durante a conversa, eles decidem fingir se casados para não haver pertubação das famílias.

A novela turca "Novamente Apaixonados" está disponível no Looke e no YouTube (Divulgação)

Quantos episódios tem a novela turca "Novamente Apaixonados"?

A dizi conta com 170 episódios, divididos em duas temporadas.

Cada episódio dura em média 45 minutos.

Qual o elenco da novela turca "Novamente Apaixonados"?

Bugra Gülsoy e Özge Özpirinçci estão no elenco principal.

A atriz Özge Özpirinçci interpreta "Zeynep" na novela turca "Novamente Apaixonados" (Reprodução / Instagram @ozpirincci)

O ator Bugra Gülsoy interpreta "Fatih" na novela turca "Novamente Apaixonados" (Reprodução / Instagram @bugragulsoy)

Qual o gênero da novela turca "Novamente Apaixonados"?

A série é classificada como Comédia Romântica.

Qual a classificação da novela turca "Novamente Apaixonados"?

A dizi é indicada para pessoas maiores de 12 anos.

Onde assistir à novela turca "Novamente Apaixonados"?

A novela turca está disponível no Looke e no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)