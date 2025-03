Conheça três novelas turcas com a atriz Demet Özdemir, estrela de 'A Sonhadora'; saiba mais

A atriz Demet Özdemir, de 33 anos, já protagonizou algumas novelas turcas de sucesso entre os fãs brasileiros. Ela iniciou a carreira de atriz em 2013, em que interpretou "Aylin" na série turca "Eu Vou te Contar um Segredo" (Sana Bir Sır Vereceğim). O que muita gente não sabe é que ela já foi bailarina, mas, atualmente não pratica de forma profissional.

Ao lado de Can Yaman, ela estrelou a dizi "A Sonhadora" (Erkenci Kuş), disponível na Globoplay, está entre as indicações desta lista. Os dois chegaram a ter um relacionamento amoroso durante as gravações da novela, assim como os personagens que interpretaram, mas terminaram depois que a novela também chegou ao fim. Özdemir é casada com o ator Oğuzhan Koç desde agosto de 2022.

Nesta novela, Demet Özdemir interpreta Sanem, uma jovem que sofre com a pressão dos pais para terum emprego estável ou aceitar um casamento forçado com seu vizinho. Apesar disso, ela vai tentar trilhar os próprios caminhos.

Confira 3 novelas turcas com Demet Özdemir

Novela turca "A Sonhadora" (Erkenci Kuş)

Sinopse: Sanem (Demet Özdemir) é uma jovem que luta contra as arbritariedades dos pais, que querem que ela se case com uma pessoa que ela não tem sentimentos ou procure um emprego estável, já que o seu grande sonho é se tornar escritora. Assim, ela busca emprego na empresa em que a sua irmã Leyla (Öznur Serçeler) trabalha. Lá, ela vai conhecer Can (Can Yaman), em que os dois vão se aproximar de forma inesperada.

Elenco: Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Özelem Tokaslan

Disponível: Globoplay

Novela turca "Aroma de Morango" (Çilek Kokusu)

Sinopse: Uma mulher, Asli (Demet Özdemir), que adora o emprego numa confeitaria acaba sendo demitida por um incidente que não tem culpa. Enquanto ela transportava um bolo de morango, um carro quase bate nela, fazendo com que o bolo seja arremessado para o alto e depois caindo nela. O motorista, Burak (Yusuf Çim), que é um homem imprudente, até tenta pagar pelo que aconteceu, mas ela não aceita. Eles não sabiam que esse episódio será apenas o início de um longo caminho que o destino preparou para eles.

Elenco: Demet Özdemir, Yusuf Çim, Anil Çelik, Ekin Mert Daymaz e Gözde Kaya.

Disponível: Dailymotion

Novela turca "Farah: A Garota da Limpeza" (Adım Farah)

Sinopse: Farah Ersadi (Demet Özdemir) faz de tudo para que o seu filho Kerimşah (Rastin Paknahad) tenha uma vida saudável, apesar da doença rara que ele tem. Ela testemunha um assassinato e desde aí a sua vida vai mudar para sempre, pois este é um segredo que não pode ser revelado para ninguém, já que o assassino é da máfia local. Neste momento, ela conhece Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), um homem que ela terá que aprender a confiar.

Elenco: Demet Özdemir e Engin Akyürek

Disponível: A dizi não está disponível nas plataformas de streamings brasileiros.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)