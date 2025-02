Conheça a novela turca 'Força de Mulher'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Força de Mulher", também conhecida como "Kadin", é um remake da série japonesa "Woman" e está fazendo sucesso entre os fãs. A produção iniciou em 2017 e finalizou em 2020, mas os episódios estão indo ao ar na televisão aberta. A personagem principal Bahar (Özge Özpirinçci) ainda luta para dar tudo de melhor para a sua família. O novo episódio da trama está programado para ir ao ar nesta terça-feira (04/02).

Na novela, a atriz Özge Özpirinçci vive constantes desafios para cuidar de si e dos filhos, depois que o marido morreu num acidente trágico. O luto bate à porta dela quase todos os dias e é acumulado com uma rotina exaustiva de trabalho. Ela precisará de força para saber lidar com as situações da vida.

A série é dirigida por Merve Girgin Aytekin, que também dirigiu a série "Bir Aile Hikayesi", e Ece Erdek Koçoglu, diretor da série "Sakir Pasa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar". O roteiro adptado da novela "Força de Mulher" é por conta de Hande Altayli, que também escreveu a novela "Misericórdia".

Confira os detalhes da novela turca "Força de Mulher":

Trailer da novela turca "Força de Mulher"

Sinopse de "Força de Mulher"

Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perde o marido num acidente trágico, então terá que criar os dois filhos sozinha, já que não conta com uma rede de apoio. Assim, ela vai precisar batalhar com todas as forças para não faltar nada para os filhos e que eles possam ter uma vida confortável. Por conta disso, ela vai trabalhar em dois empregos, além de ter que cuidar da casa. Enquanto tenta sobreviver, ela ainda tem que lidar com o luto, o que a fará revisitar traumas do passado e descobrir segredos escondidos sobre as circunstâncias da morte dele. Talvez alguém próximo a ela esteja envolvido na tragédia.

Qual o gênero de "Força de Mulher"?

A novela é classificada como Drama.

Qual o elenco da novela turca "Força de Mulher"?

O elenco conta com Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil, Feyyaz Duman, Serif Erol, Gökçe Eyüboglu, Elcin Afacan e Gülsah Aydin.

Quantos episódios tem "Força de Mulher"?

A novela turca tem 3 temporadas. A primeira temporada conta com 97 episódios, enquanto a segunda tem 95 episódios. A última temporada tem apenas 50 episódios.

A duração média de cada episódio é de 45 minutos.

Qual a classificação da novela "Força de Mulher"?

A novela é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Onde assistir à novela "Força de Mulher"?

A novela está disponível no MAX e no Prime Video.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)