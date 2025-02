Novela turca 'O último verão': saiba qual é a história da nova produção disponível no Globoplay

Sendo uma das “queridinhas” entre fãs de dizis, a novela turca “O último verão”, chamada originalmente de “Son Yaz”, entrou no catálogo do Globoplay na última segunda-feira (27) e vem atiçando a curiosidade do público.

O drama, lançado oficialmente em 2021, na Turquia, mistura romance, ação e cenários deslumbrantes. A novela contou com cenas gravadas em belas locações da Turquia, incluindo a cidade de Çeşme, localizada na costa do mar Egeu.

O roteiro da produção, assinado por Deniz Dargı, Cem Görgeç e Cenk Boğatur, conta com a direção de Burak Arliel, Semih Bagci. A novela ainda tem em seu elenco grandes nomes da teledramaturgia turca em seu elenco principal, como Ali Atay, Alperen Duymaz e Hafsanur Sancaktutan.

Confira mais detalhes sobre a história

Qual a história de “O último verão”?

A história gira em torno de Selim Kara (Ali Atay), promotor de justiça, recebe uma oferta irrecusável do criminoso Selçuk Taşkın (Arif Pişkin): proteger seu filho, Akgün (Alperen Duymaz), em troca de um testemunho contra a máfia. Akgün, impulsivo e emocional, passa a morar com Selim, o que abala sua vida familiar. Entre segredos e tensões com sua esposa, Canan (Funda Eryiğit), Selim precisa lidar com as consequências de proteger um jovem do crime, enquanto enfrenta sua própria crise pessoal.

Alperen Duymaz e Ali Atay em "O Último Verão" (Foto: Divulgação/IMDB)

Quantos capítulos tem “O último verão”?

No formato internacional, a novela tem ao todo 93 capítulos, sendo 20 capítulos publicados semanalmente pelo Globoplay.

Qual a classificação de "O último verão"?

Internacionalmente, a novela é indicada para ser vista por maiores de 14 anos.

Onde assistir à novela “O último verão”?

A trama está disponível no catálogo do Globoplay, onde um lote de 20 episódios será lançado semanalmente, até a temporada ser finalizada.

