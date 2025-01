Saiba quais são as 7 novelas turcas mais populares entre os brasileiros

Com tramas envolventes e repletas de dramas, as novelas turcas vêm conquistando cada vez mais espaço no coração dos brasileiros. Presentes em quase todos os catálogos de streaming nacionais, algumas dessas produções que, em maioria, contam grandes histórias de amor se destacaram até entre os fãs desta categoria.

No site brasileiro especializado em séries, filmes e TV, Adoro Cinema, as produções mais bem avaliadas pelo público se provaram também as mais populares nas plataformas. Confira abaixo quais são as novelas turcas mais populares entre os brasileiros atualmente:

1. Será Isso Amor?

Novela turca "Será Isso Amor?" (Reprodução)

Sinopse: Eda Yildis (Hande Erçel) é uma brilhante e dedicada aluna de paisagismo. A jovem, que conquistou uma bolsa de estudos na faculdade, perdeu os pais e decidiu focar na carreira. Quando cruza o caminho de Serkan Bolat (Kerem Bürsim), um grande empresário da área de arquitetura, a vida de Eda é transformada. Em um acordo, Serkan e Eda fingem ser um casal, mesmo que o ódio predomine a relação.

Gênero: Romance

Classificação: 10 anos

Onde assistir: Max e Prime Video

2. Esqueça-me se Puder

(Foto: Divulgação/HBO)

Sinopse: Depois de um casamento fracassado, Esra e Ozan se reencontram, e o que começa como um plano de vingança se transforma numa segunda chance para o amor.

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Onde assistir: Max (antiga HBO Max) e Prime Video

3. O Canto do Pássaro

(Foto: Divulgação/StarTV)

Sinopse: Ferit, herdeiro de uma família rica, é conhecido por sua vida de excessos, o que leva seu avô a tomar uma decisão drástica. Quando a polícia invade a casa da família, Halis Aga decide que a única maneira de salvar a reputação e o futuro de Ferit é casá-lo com a filha de uma família respeitável e humilde de sua cidade natal. O casamento arranjado promete transformar não só a vida de Ferit, mas também a dinâmica entre as duas famílias, explorando temas de tradição, honra e o impacto do amor inesperado.

Gênero: Drama

Classificação: 10 anos

Onde assistir: Max (antiga HBO Max) e Prime Video

4. Uma Nova Mulher

Sinopse: Três amigas partem em busca de uma nova conexão espiritual, mas terão que enfrentar traumas familiares do passado.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Netflix

5. Próximo!

Sinopse: Na série turca, Leyla (Serenay Sarıkaya), viveu a maior parte de sua vida em um relacionamento com seu primeiro amor, mas quando ele chega ao fim por causa de uma traição, ela precisa aprender a ser solteira. Com a ajuda de seus melhores amigos, ela navega pelo mundo moderno de encontros e relacionamentos líquidos. Enquanto isso, em sua vida profissional, Leyla se torna a advogada responsável pelo caso conhecido como o "divórcio do século".

Gênero: Romance Classificação: 14 anos

Onde assistir: Netflix

6. O Famoso Alfaiate

Sinopse: A trama acompanha Peyami (Çağatay Ulusoy), um jovem que herdou não só o negócio, mas também o talento do avô, um célebre alfaiate de Instambul. Com a morte do avô, um segredo obscuro da família passa a fazer parte de sua herança, assim como a difícil missão de guardá-lo de tudo e todos. A situação do famoso alfaiate turco se intensifica ainda mais quando Esvet (Şifanur Gül), uma noiva que o procura para fazer seu vestido de casamento, entra em sua vida.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Netflix

7. Sr. Errado

Novela turca "Sr. Errado" (Reprodução)

Sinopse: Ezgi (Özge Gürel) é completamente apaixonada pelo namorado, mas, quando descobre que é traída, decide terminar tudo. Apesar da decepção, ela está disposta a achar um homem que seja digno de confiança. Em meio a essa situação, Ezgi aceita conselhos de Özgür (Can Yaman), dono de um bar que, além de seu vizinho, é cético sobre o amor. Inesperadamente, Ezgi e Özgür se ajudam em assuntos além de relacionamentos.

Gênero: Comédia romântica

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Globoplay

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)