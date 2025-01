Novela turca ‘Iludida’: saiba qual é a história e onde assistir

Entregando uma história com muito drama e vingança, a novela turca “Iludida”, conhecida como “Sadakatsiz” no título original, é uma das produções que vem fazendo sucesso nas plataformas de streaming do Brasil entre os fãs do gênero.

Lançada oficialmente em 2020, na Turquia, a trama é uma adaptação da série de televisão britânica Doctor Foster, de 2015. Com direção de Neslihan Yeşilyurt e Benal Tairi, quem protagoniza a versão turca da produção são as estrelas Cansu Dere e Caner Cindoruk.

Confira mais detalhes sobre a história abaixo:

Qual a história de “Iludida”?

Na novela turca, a médica Asya (Cansu Dere) vive num equilíbrio entre sua carreira em um hospital de renome e um casamento amoroso com Volkan (Caner Cindoruk). Tudo vai bem até que ela encontra um fio de cabelo suspeito no cachecol do marido, fazendo com que ela entre em uma espiral de desconfiança e vingança.

Quantos capítulos tem “Iludida”?

Originalmente com 60 episódios, com cerca de duas horas de duração, a versão internacional da trama passou por uma reedição e seus episódios foram divididos em porções menores. Assim, no formato internacional, a novela tem ao todo 149 capítulos.

A versão turca da produção é estrelada por Cansu Dere e Caner Cindoruk. (Foto: Divulgação/Med Yapim/Mednova)

Quantas temporadas tem “Iludida”?

A novela “Iludida” tem duas temporadas.

Qual a classificação de "Iludida"?

A dizi é classificada para ser assistida por maiores de 10 anos.

Onde assistir à série “Iludida”?

A novela está disponível na íntegra no catálogo da Max (antiga HBO).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)