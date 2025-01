Novela turca ‘Será isso amor?’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Será isso amor?”, também conhecida no título original como “Sen Çal Kapımı”, foi considerada um verdadeiro fenômeno entre o público durante a sua exibição na Turquia. Com o público internacional também não foi diferente, se tornando uma das telenovelas do gênero mais vistas entre os fãs de dizis.

Exibida originalmente entre 2020 e 2021, a comédia romântica, dirigida por Altan Dönmez, Ender Mihlar, Yusuf Pirhasan, está presente nos catálogos de streamings disponíveis no Brasil desde 2022.

A trama é protagonizada pelos atores Hande Erçel e Kerem Bürsin, que interpretam, respectivamente, os papéis de Eda e Serkan. Além deles, o elenco ainda reúne outros nomes de destaque da teledramaturgia turca como Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Dogan e Anil Ilter.

Confira mais detalhes da história abaixo:

Qual a história de “Será isso amor”?

O enredo segue Eda Yıldız, uma jovem esforçada que trabalha duro na floricultura da família para bancar os estudos na faculdade e ajudar com as despesas da casa da tia. Mas os sonhos da garota mudam de rumo quando Serkan Bolat, dono de um renomado escritório de arquitetura, decide cortar o financiamento do programa que oferece bolsas de estudo à universidade local.

É neste cenário que o empresário faz uma proposta inesperada à Eda: ele devolverá a bolsa de estudos se a jovem aceitar fingir ser sua noiva por dois meses. Assim, enquanto fingem estar noivos, Serkan e Eda começam a viver um relacionamento apaixonado, colocando o plano inicial em risco.

A novela “Será isso amor?” tem duas temporadas (Foto: Divulgação/IMDB)

Quantos capítulos tem “Será isso amor”?

Originalmente com 52 episódios, com cerca de duas horas de duração, a versão internacional da trama passou por uma reedição e seus episódios foram divididos em porções menores. Assim, no formato internacional, a novela tem ao todo 161 capítulos.

Quantas temporadas tem “Será isso amor”?

A novela “Será isso amor?” tem duas temporadas, uma com 121 episódios e outra com 40.

VEJA MAIS:



Qual a classificação de "Será isso amor"?

Internacionalmente, a dizi é classificada para ser assistida por maiores de 10 anos.

Onde assistir à série “Será isso amor”?

A trama está disponível completa no catálogo da Max.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)