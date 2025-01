Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Com uma trama cheia de intrigas, mentiras, reviravoltas e romance, novela turca “A Escolhida” (Yalı Çapkını, no título original), também traduzida como “O Canto do Pássaro”, é um dos títulos do gênero que é considerado um fenômeno em seu país de origem. O sucesso do folhetim também vem repercutindo internacionalmente.

No ar desde 2022, na Turquia, a trama é dirigida por Burcu Alptekin e Alptekin Bozkurt. Quem estrela as histórias são os atores Afra Saraçoğlu e Mert Ramazan Demir.

Confira mais detalhes da história abaixo:

Qual a história de “O canto do Pássaro”?

Ferit, herdeiro de uma família rica, é conhecido por sua vida de excessos, o que leva seu avô a tomar uma decisão drástica. Quando a polícia invade a casa da família, Halis Aga decide que a única maneira de salvar a reputação e o futuro de Ferit é casá-lo com a filha de uma família respeitável e humilde de sua cidade natal. O casamento arranjado promete transformar não só a vida de Ferit, mas também a dinâmica entre as duas famílias, explorando temas de tradição, honra e o impacto do amor inesperado.

Traduzida também como “A Escolhida”, a novela é considerada um fenômeno na Turquia (Foto: Divulgação/IMDB)

Quantos capítulos tem “O canto do Pássaro”?

Originalmente com 91 episódios, com cerca de duas horas de duração, a versão internacional da trama passou por uma reedição e seus episódios foram divididos em porções menores. Assim, no formato internacional, a novela tem 249 capítulos.

Quantas temporadas tem “O canto do Pássaro”?

A novela, até o momento, tem três temporadas lançadas pela StarTV.

Qual a classificação de "O canto do Pássaro"?

Internacionalmente, a dizi é classificada para ser assistida por maiores de 10 anos.

Onde assistir à série “O canto do Pássaro”?

A primeira temporada da trama está disponível completa no catálogo da Max.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)