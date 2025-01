Novela turca 'Esqueça-Me Se Puder': saiba qual é a história e onde assistir

A comédia romântica “Esqueça-me se puder”, ou “Aşk Mantık Intikam” no título original, é uma das novelas turcas que vem fazendo sucesso nos serviços de streaming que operam no Brasil.

Exibida originalmente entre 2021 e 2022, na Turquia, a trama dirigida por Murat Öztürk e Koray Kerimoğlu é estrelada por Burcu Özberk e İlhan Şen. Além deles, o elenco ainda reúne outros nomes de destaque da teledramaturgia turca como Melisa Döngel e Burak Yörük

A telenovela é uma adaptação turca do drama coreano “Cunning Single Lady”, de 2014.

Confira mais detalhes da história abaixo:

Qual a história de “Esqueça-Me Se Puder”?

O enredo de “Esqueça-me se puder" gira em torno de um casal que se reencontra tempos após o divórcio. O que começa como uma vingança mútua, acaba aflorando antigos sentimentos escondidos entre eles.

Na novela turca, quando Esra (Burcu Özberk) era jovem e trabalhava como garçonete, casou-se com o engenheiro Ozan (İlhan Şen) para melhorar sua condição. Após anos casados, eles se divorciam com bastante rancor e saem totalmente das vidas um do outro. Anos depois, Ozan é presidente de uma grande empresa de tecnologia e Esra acaba virando uma de suas funcionárias. Isso é um gatilho para um plano de vingança de ambas as partes, mas acaba virando uma reconciliação.

Quantos capítulos tem “Esqueça-Me Se Puder”?

Originalmente com 42 episódios, com cerca de duas horas de duração, a versão internacional da trama passou por uma reedição e seus episódios foram divididos em porções menores. Assim, no formato internacional, a novela tem ao todo 107 capítulos.

Quantas temporadas tem “Esqueça-Me Se Puder”?

A novela “Esqueça-Me Se Puder” tem uma temporada.

VEJA MAIS:



Qual a classificação de "Esqueça-Me Se Puder"?

Internacionalmente, a dizi é classificada para ser assistida por maiores de 10 anos.

Onde assistir à série “Esqueça-Me Se Puder”?

A trama está disponível completa no catálogo da Max.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)