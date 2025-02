Conheça a novela turca 'Hercai: Amor e Vingança'; saiba onde a história e onde assistir

A novela turca "Hercai: Amor e Vingança", também conhecida apenas pelo nome "Hercai", tem no elenco Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan. A direção da série é por conta de Cem Karci, Benal Tahiri, enquanto o roteiro é de Sümeyye Ezel.

O enredo do seriado turco envolve vingança, amor e traição, um pacote completo para os noveleiros de plantão. Atualmente, ela é considerada uma das melhores produções da Turquia, atraindo milhares de fãs.

Miran (Akın Akınözü) está em busca de vingança por parte de quem arruinou a família dele. Ele não medirá esforços para fazer com que o seu plano dê certo, ainda que tenha que envolver um jovem inocente. Reyyan (Ebru Şahin) é uma jovem que faz parte de uma das famílias mais poderosas do país, apesar dela ser rejeitada pelos familiares. Ela acaba sendo alvo de Miran, já que ele busca se vingar do avô dela Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan).

Confira os detalhes da novela turca "Hercai: Amor e Vingança":

Trailer da novela turca Hercai: Amor e Vingança

Sinopse da novela turca "Hercai: Amor e Vingança"

Miran (Akın Akınözü) está em busca de vingança por conta da morte de seus pais. O seu plano é entrar para a família que destruiu a sua, mas ele não contava com as surpresas do destino e do amor em sua vida. Ele acaba se apaixonando pela neta do cruel Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), chamada Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin).

Reyyan sempre foi maltratada pelo avô, porque ela não é neta biológica dele. Além disso, o resto da família sempre maltratou a jovem, que só teve carinho dos pais e da irmã mais nova. Ela não sabe que é adotada e o único motivo que Nasuh aceitou ela entrar na família foi por causa do padrastro dela, Hazar (Serhat Tutumluer). Depois que ela cresce, se torna uma mulher que adora apreciar a natureza e andar a cavalo. Quando ela volta de um passeio, acaba sofrendo um acidente, então perde a consciência. O motorista do carro que atropelou Reyyan é Miran.

Os dois chegam a se casar, mas ela é abandonada logo depois da primeira noite deles juntos. É apenas o início do plano de vingança de Miran e uma reviravolta de sentimentos de Reyyan.

Qual o elenco da novela turca "Hercai: Amor e Vingança"?

Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan estão no elenco principal.

Atriz Ebru Sahin vive "Reyyan Şadoğlu Aslanbey" no seriado turco (Reprodução / Instagram @@rebrusahin)

O ator Akin Akınözü interpreta "Miran Aslanbey" na novela turca "Hercai: Amor e Vingança" (Reprodução / Instagram @@akinakinozu)

Quanto episódios tem a novela turca "Hercai: Amor e Vingança"?

A série tem duas temporadas, em que a primeira conta com 44 episódios e a segunda tem 100 episódios.

Cada episódio tem duração média de 45 minutos.

Qual o gênero da novela turca "Hercai: Amor e Vingança"?

A série turca é classificada como drama pela plataforma de streaming.

Qual a classificação da novela turca "Hercai: Amor e Vingança"?

A série é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Onde assistir à novela turca "Hercai: Amor e Vingança"?

A série está disponível no Globoplay.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)