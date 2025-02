Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

O clima de amor das novelas turcas é contagiante e não foi diferente com a dizi "Será Isso Amor?", também conhecida com o título original “Sen Çal Kapımı”. Ela está fazendo sucesso entre os noveleiros e noveleiras de plantão. Além de toda a fama que conquistou entre os brasileiros, a novela também foi um fenômeno na Turquia.

A novela, que é classificada como comédia romântica, tem como protagonistas "Eda Yıldız" e "Serkan Bolat", que são vividos pelos atores Hande Erçel e Kerem Bürsin, respectivamente.

VEJA MAIS

Elenco da novela turca "Será Isso Amor?"

Hande Erçel é uma atriz e modelo turca de 31 anos de idade, famosa pela atuação em outra novela chamada de "O Amor Não Entende Palavras". Ela chegou a ser coroada Miss Turquia em 2012. Além desse, a atriz já ganhou diversos prêmios, sendo a artista mais jovem a ter o maior número de prêmios na indústria do entretenimento turco.

Atualmente, Erçel tem mais de 31 milhões de seguidores no Instagram.

A atriz aprendeu língua de sinais para interpretar "Selen Karahanlı", uma personagem na série "Hayat Ağacı", de 2014, disponível no YouTube.

A atriz Hande Erçel interpreta Eda na novela "Será Isso Amor?". (Reprodução / Instagram @handemiyy)

Kerem Bürsin é um ator, modelo, produtor e ativista turco de 37 anos, em que ganhou o prêmio de "Melhor Ator" no Seoul International Drama Awards de 2017 pelo personagem "Ali Smith", na série "Heart Of The City", disponível no Prime

Video.

Além da carreira na indústria do entretenimento, Kerem se dedica ao ativismo social, em que luta pelos direitos das mulheres e apoia instituições de caridade e organizações humanitárias.

Handel Erçel e Kerem Bürsin formaram um casal não só na telinhas, mas na vida real, também.

Os dois se conheceram durante as gravações da novela "Será Isso Amor?" e viajaram juntos para as Ilhas Maldivas, em 2021. Na volta da viagem, eles postaram uma foto juntos, assumindo o namoro.

A relação durou alguns meses, terminando no ano seguinte. As causas do término ficaram guardadas para o ex-casal.

Ator Kerem Bürsin é conhecido por integrar movimentos de causas sociais (Reprodução / Instagram @thebursin)

Atualmente, Handel está namorando com Hakan Sabancı, enquanto Kerem está namorando Melisa Tapan, desde o ano passado.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)