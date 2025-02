Conheça a novela turca 'Aile: Laços da Paixão'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Aile: Laços da Paixão", dirigida por Ahmet Katiksiz e Gökçen Usta, conta a história de uma família de criminosos, em que alguns deles cresceram nesse meio, mas não desejam se dedicar aos negócios familiares. O elenco do seriado turco é formado por Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer e Nejat İşler.

Aslan é uma dessas pessoas que busca fugir das demandas da família Soykan e tenta focar nos interesses particulares dele, ainda que ele seja o líder da organização. As coisas começam a mudar quando ele está fazendo uma viagem e encontra uma jovem psicóloga durante o voo. Depois que eles se aproximam, Devin terá uma papel crucial na mudança de comportamento de Aslan, já que os parentes dele apenas se lembram que são uma família na hora do jantar.

O casal inesperado não teve o melhor início, pois ela não gostou nada como foi tratada por ele durante o voo. Mas depois que Devin precisou de uma carona para chegar em casa, dos dois puderam se conhecer melhor.

Confira os detalhes da novela turca "Aile: Laços da Paixão":

Trailer da novela turca "Aile: Laços da Paixão"

Sinopse da novela turca "Aile: Laços da Paixão"

Aslan (Kivanç Tatlitug) é o líder da família criminosa Soykan que acaba conhecendo a jovem psicóloga Devin (Serenay Sarikaya) durante um voo para Istambul. Os dois compartilham as feridas e cicatrizes que as famílias deles causaram ao longo de toda a vida. Enquanto Aslan tenta resolver os mistérios e segredos da sua família, Devin está disposta a se curar das dores familiares. Os dois não terão vida tranquila para viver o amor que surgiu logo no primeiro encontro.

Para causar intriga no casal, alguns parentes chegam a aconselhar Devin em relação a Aslan. Será que a relação deles se sustentará com tanta intervenção da família?

Quanto episódios tem a novela turca "Aile: Laços da Paixão"?

A série conta com duas temporadas no streaming, em que a primeira tem 40 episódios e a segunda tem 55 episódios.

Qual o gênero da novela turca "Aile: Laços da Paixão"?

O seriado turco é classificado como Drama e Romance.

Qual a classificação da novela turca "Aile: Laços da Paixão"?

A dizi é recomendada para pessoas maiores de 10 anos.

Qual o elenco da novela turca "Aile: Laços da Paixão"?

O elenco principal da série é formado Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer e Nejat İşler.

O ator Kıvanç Tatlıtuğ vive "Aslan", líder da família de criminosos, na novela turca "Aile: Laços da Paixão" (Reprodução / Instagram @kivanctatlitug)

A atriz Serenay Sarıkaya interpreta a psicóloga "Devin", que mudará de vez a vida de Aslan (Reprodução / Instagram @serenayss)

Onde assistir à novela turca "Aile: Laços da Paixão"?

A novela está disponível na MAX (antigo HBOMax).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)