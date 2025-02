Saiba quem morre na novela turca 'Força de Mulher'

Bahar (Özge Özpirinçci) tem vivido momentos de agonia e tensão na novela turca "Força de Mulher", após ter a casa invadida por criminosos. A situação não terá um final feliz para uma personagem inocente, que fica na mira dos invasores.

A protagonista acionará a sua rede de apoio para cuidar da febre alta de Nisan (Kübra Süzgün), filha de Bahar. Por conta disso, ela pede ajuda da mãe e das amigas para cuidarem da criança.

Enquanto isso, Sarp (Caner Cindoruk), pai de Nisan, chega na casa desesperado por conta dos planos cruéis de Nezir (Hakan Karahan) e tenta salvar a família.

Quem morreu na novela turca "Força de Mulher"?

Bahar, as crianças e Sarp até conseguirão fugir do sequestro, porém Hatice (Beenu Yildirimlar), Yeliz (Ayça Erturan) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vão permaner na casa junto com os sequestradores, enquanto são ameaçadas por eles para saber o paradeiro dos protagonistas. Enquanto as vítimas estão explicando, um tiro será disparado.

As mulheres ficam em pânico depois que uma delas é baleada. Sirin (Seray Kaya) ligará para Suat e se apavorará quando souber que uma pessoa morreu durante a invasão da casa de Bahar. A vilã ficará em prantos achando que Hatice foi a vítima.

Enver (Şerif Erol), chegará ao local depois de receber um telefonema de Arif e encontrará um corpo sendo colocado na ambulância. "A gente estava chegando aqui de carro, quando vimos alguns homens armados na porta. E aí, ouvi o tiro. Subi correndo para ver. Ela morreu", dirá o mocinho.]

Sem ainda mostrar as sobreviventes ou quem está na ambulância, Hatice e Ceyda deixarão o apartamento, mostrando que Yeliz é a vítima do que aconteceu. A loira cairá no choro e tentará entrar na ambulância. "Eu quero ir com ela, abre a porta", implorará.

Ceyda será consolada pela mãe de Bahar, mas ela acabará perdendo as forças e desmaiando após a tragédia. Arif é o encarregado de dizer para a amiga que Yeliz não resistiu aos ferimentos.

Ceyda, desesperada, lamenta: "Não é possível, por favor, não é possível. Ela deve estar viva. Ela deve. Não! Por que levaram ela? Ela não gosta de ficar sozinha. Eu tenho que ir com ela, ela deve estar me procurando. Arif. Há um minuto, ela estava comigo. Para onde eles levaram ela? Eu tenho que ficar com ela. Ela é minha amiga, eu sou amiga dela. Fica aqui! Não me deixa!".

Depois de um tempo, Ceyda passará a culpar Sirin pela morte da amiga, afirmando que ela estaria viva se não fossem as manipulações da jovem.

Enquanto isso, Bahar não saberá de nada, mesmo Sarp sendo comunicado da morte de Yeliz, que não contará que a amiga morreu.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)