VÍDEO: Adolescente morre atropelado por ônibus segundos após furtar celular de idoso

Um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um ônibus poucos segundos após furtar o celular de um idoso de 71 anos. O caso ocorreu na última sexta-feira (19), no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo.

Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o idoso caminhando na rua com o celular no ouvido quando rapidamente o adolescente pega o aparelho e sai correndo com o aparelho nas mãos.

Porém, no momento da fuga, o adolescente não percebeu que um ônibus passava na rua Domingos Rodrigues. O jovem acabou atingido pelo coletivo e foi arrastado pelo veículo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o adolescente foi socorrido e levado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado no 91ºDP (Ceasa), que requisitou perícia e exames ao IML. A SPTrans diz que o ônibus que atingiu o adolescente, da viação Santa Brígida, atendia a linha 8043/10 (Conjunto Habitacional Turística/Lapa).